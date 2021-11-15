عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. روميو وجوليت اليابان يطيران إلى أمريكا

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

غادرت الأميرة اليابانية السابقة ماكو ابنة شقيق الإمبراطور، الأحد، مع زوجها الجديد لبدء حياة جديدة في أمريكا.



وتنازلت ماكو الشهر الماضي عن لقبها للزواج من كي كومورو، بعد قصة حب أسطورية شبيهة بقصص الحب التي توارثها الناس منذ أزمان بعيدة، كقيس وليلى وروميو وجوليت.

ومرّ الزوجان وكلاهما يبلغ من العمر 30 عاما أمام الصحفيين المنتظرين في مطار هانيدا الدولي بطوكيو قبل ركوب طائرة تابعة لشركة (إيه.إن.إيه) متجهة إلى نيويورك.

ووقف المهنئون لتوديع الزوجين بينما بدأت الطائرة في التحرك.

شهدت قصة زواجهما اهتماما كبيرا في اليابان. وجرى تشخيص إصابة ماكو باضطراب ما بعد الصدمة هذا العام بعد أن تخلل خطوبتها فضيحة مالية وتدقيق إعلامي مكثف.

وبعد الزفاف، حصلت ماكو، وهي ابنة ولي العهد الأمير أكيشينو على جواز سفرها الأول حتى تتمكن من مرافقة كي إلى نيويورك حيث يعمل في مكتب محاماة.