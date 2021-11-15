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أميرة الناصر تبكي وتدعو ولي عهد السعودي للتدخل... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - واتهمت أميرة الناصر، في فيديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات، وهي منهارة من البكاء، زوجها مشعل الخالدي بإهانتها ورفض تسيجل أبنائهم الخمسة في دفتر العائلة، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لكنها فشلت في إجباره على تسجيلهم.

وأنهت أميرة الناصر حديثها قائلة: "سيدي ولي العهد عيالكم أطفالكم عيال البلد لم يرفقوا إلى أبوهم إلى الآن".

وتعتبر أميرة الناصر وخالد مشعل من مشاهير "سناب شات" في الخليج وخصوصًا في المملكة العربية ، حيث أثارا الجدل مؤخرًا بسبب انفصالهما وعودتهما مرة أخرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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