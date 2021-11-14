مسؤول مصري يكشف أسباب الانتشار غير المسبوق للعقارب في أسوان

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء اليوم الأحد، شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية، بمركز البحوث الزراعية لصحيفة "صدى البلد" المصرية.

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وقال أبو المعاطي إن العقارب والثعابين عادة ما تسكن الجبال، وتكمن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، لكن عند هطول السيول تجرفها المياه وتنتشر في الأحياء السكنية.

وشدد رئيس قسم الأرصاد الجوية، على أن ظهور العقارب والثعابين بهذه الطريقة في أسوان هي حالة مؤقتة، وستعود إلى حجورها بمجرد أن تجف مياه الأمطار.

ونصح أبو المعاطي المزارعين بتوخي الحذر، مشيرا إلى أن العقارب والثعابين تسكن أيضا داخل الزراعات والأشجار لاسيما خلال الأجواء المطيرة.

وناشد المواطنين ارتداء الأحذية خلال السير حتى لا يتعرضون بسهولة للدغات المميتة.

وكان إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، صرح أمس السبت لـ "بوابة الأهرام" المصرية بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 450 شخصا نتيجة إصابتهم بلدغات للعقارب جراء الطقس السيئ الذى ضرب أسوان يوم الجمعة.

وشهدت محافظة أسوان عواصف شديدة مصحوبة بسيول، ما دفع العقارب في المناطق الصحراوية للخروج من جحورها تجاه المناطق السكنية، كما تسببت السيول في انهيار أجزاء من بعض المنازل.

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