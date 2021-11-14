"لست العنوان المناسب"... أفيخاي أدرعي يحيل "مواطنين لبنانيين" إلى "الموساد"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدة نشرها أدرعي، مساء اليوم الأحد، على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال أفيخاي أدرعي: "في أعقاب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان لا زلت أتلقى من مواطنين لبنانيين توجهات يسألونني فيها عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية".

وتابع: "أتفهم الرغبة في مستقبل أكثر أمنا لكنني لست العنوان المناسب لهذه التوجهات، لذلك وكما سبق وأوضحت يرجى التوجه إلى صفحة الفيسبوك للموساد".

وكثيرا ما أثار أدرعي ضجة بتغريداته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تحظى بمصداقية كبيرة بين متابعيه العرب.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية هي الأعنف في تاريخه، إضافة إلى أخرى دبلوماسية تفجرت مؤخرا على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تولي مهام منصبه حول حرب اليمن.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.