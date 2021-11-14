سامح شكري يؤكد موقف مصر "الثابت" من دعم أمن واستقرار دول الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد "التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 14 نوفمبر الجاري، بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى "صير بني ياس" السنوي والذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية".

وأضاف البيان أن شكري أكد "عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين وتجذرها، وأعرب عن أهمية مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري لا سيما على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية للسوق المصري، خاصة في ضوء مؤشرات الأداء المتميزة للاقتصاد المصري وما توفره مصر من بيئة تفضيلية للاستثمار فضلاً عما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات قومية ضخمة في مختلف المناحي".

كما أشار البيان إلى أن الوزيرين تناولا المستجدات على الساحة العربية لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والسودان. كما بحث الوزيران سبل تعزيز ركائز الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المتنامية التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي وما يتطلبه ذلك من تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

في ختام بيان الحارجية المصرية، بأن وزير خارجية الإمارات "أعرب عن اعتزازه بعمق واستراتيجية العلاقات القائمة مع مصر، ودعم بلاده لما تشهده مصر من طفرة تنموية اجتماعية واقتصادية ولكل ما يحفظ الأمن القومي للبلدين الشقيقين".