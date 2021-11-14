شاهد..جاهزية عالية لقوات المملكة في مناورات «رماية الخليج»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الدفاع استمرار مناورات تمرين رماية الخليج 2021 بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الكويتية وقوة سبارتن الأمريكية في ميادين الأديرع بالكويت. تأتي المناورات إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها. ونشرت الوزارة صورًا ومقطع فيديو تظهر الجاهزية العالية لقوات المملكة المشاركة في المناورات: #فيديو_الدفاع

استمرار مناورات تمرين #رماية_الخليج 2021 بمشاركة #القوات_البرية_الملكية_السعودية والقوات البرية الكويتية وقوة سبارتن الأمريكية في ميادين الأديرع بالكويت.#GulfGunnery pic.twitter.com/ZtReysr8Oq — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 14, 2021

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