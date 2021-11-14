إعلام: رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يجري أول "زيارة عمل" إلى مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب قناة "كان" فإن رئيس الشاباك رونين بار، وصل إلى مصر ضمن وفد أمني والتقى رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

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وقال جهاز "الشاباك" ردا على طلب تعليق من قبل القناة " "نحن لا نتطرق إلى جدول أعمال رئيس الشاباك".

يشار إلى أن رونين بار كان قد تولى مهام منصبه رئيسا لـ "الشاباك" في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفا لنداف أرغمان الذي شغل المنصب منذ مايو/آيار 2016.

وفي وقت سابق، قالت القناة ذاتها ووسائل إعلام عبرية أخرى، إن وفدا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى وصل صباح اليوم الأحد إلى القاهرة لبحث عدة قضايا مع مسؤولين مصريين بينها ملف "الأسرى والمفقودين" في قطاع غزة، والتهدئة مع حركة "حماس" وتعزيز العلاقات بين تل أبيب والقاهرة.

وضم الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي إيال حولتا، وفق القناة.

وتلعب مصر دورا الوسيط للتوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" بقطاع غزة، وهي الجهود التي أدت إلى قرار وقف إطلاق النار بين الجانبين في مايو/آيار الماضي، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما.

كما تسعى مصر إلى إحراز تقدم في صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية التي تحتجز 4 إسرائيليين بينهم جنديان تم أسرهما خلال الحرب على غزة صيف عام 2014.

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