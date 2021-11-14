"لوك أويل" تعلن جاهزيتها لبدء الانتاج بحقل نفط عراقي احتياطياته 7 مليار برميل

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال رئيس الشركة فاغيت اليكبيروف، إنها تسعى لمشاريع كبرى في العراق منها مشروع استثمار الغاز المصاحب.

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وأضاف أنه تم الإعلان عن مناقصة لمحطة كبس وتجفيف الغاز في غرب القرنة 2 بمحافظة البصرة، إضافة الى مشروع تطوير اليمامة.

وأوضح أنه تم اكتشاف احتياطات جديدة في حقل أريدو النفطي بمحافظة ذي قار، مشيرا إلى أنه الأكبر من نوعه في الفترة الأخيرة.

وتابع "قدمنا جميع الأوراق اللازمة إلى وزارة النفط بخصوص الإعلان التجاري، ونحن بانتظار الموافقة، ونأمل أن يتم باقرب فرصة، كي نبدأ بالإنتاج المبكر الذي يبلغ 30 ألف برميل".

وأفاد بأن شركة لوك أويل قدمت لوزارة النفط العراقية طلب بتمديد فترة الاستكشاف لمدة 5 سنوات إضافية بالرقعة الاستكشافية العاشرة، وذلك لاستكشاف تراكيب جديدة.

يذكر أن شركة "لوك أويل" كانت قد أعلنت الخميس الماضي اكتشاف احتياطيات جديدة بحقل أريدو تبلغ 7 مليارات برميل.

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