اختتام فعاليات تمرين الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل في تركيا بمشاركة قطر

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / HANDOUT

وقالت وزارة الدفاع القطرية في تدوينة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، إنها كانت تشارك في التمرين بوحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل التابعة للجيش القطري.

ولفتت إلى أنه تم اختتام فعاليات التمرين الذي انطلق في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمشاركة عدة دول.

ولفتت وزارة الدفاع القطرية إلى أن هذا التمرين شهد أول مشاركة لوحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل القطرية مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبحسب بيان وزارة الدفاع القطرية فإن التمرين شمل مهام الكشف والاستطلاع الخاصة بأسلحة الدمار الشامل وتطهير الأفراد والآليات والطائرات.

ويساهم هذا التمرين في رفع كفاءة الجنود المتخصصين في الجيش القطري قبل انطلاق مسابقة كأس العالم والاطلاع على خبرات الدول المشاركة في التمرين.

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