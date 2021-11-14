السعودية تسمح باستخدام السعة المقعدية الكاملة في وسائل النقل المختلفة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الهيئة العامة للنقل السعودية، يشمل القرار النقل التعليمي والنقل المتخصص بمختلف وسائله، كالنقل بالحافلات للحج والعمرة أو الزيارات أو السياحة أو النقل بالحافلات للجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات.

ويشمل أيضا النقل بالحافلات لنقل منسوبي الجهات أو الضيوف ومن في حكمهم وتنظيم تأجير الحافلات بسائق ومن دون سائق وتوجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

وأضافت أن القرار يشترط حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا" أو الحالات الصحية المستثناة.

كما أكدت الهيئة على أهمية التزام شركات النقل بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام، مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، وتعقيم اليدين وغيرها من البروتوكولات المعتمدة من الجهات المعنية.

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