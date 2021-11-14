«الأرصاد» تكشف كمية الأمطار على جدة في 3 ساعات.. ومقاطع توثق الحالة المطرية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف المركز الوطني للأرصاد كمية الأمطار المسجلة اليوم على محافظة جدة التي شهدت صباح اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة أدت على جريان سيول. وجاءت كمية الأمطار التي سجلتها “الأرصاد” كالتالي: وتصدر هاشتاق “جدة الآن” الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، في المملكة تزامنا مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على جدة. وشارك المغردون في الهاشتاق بصور وفيديوهات من مدينة جدة توثق الأمطار الغزيرة على عدة أحياء، وتجمعات مياه الأمطار بالطرق. وحذرت الأرصاد من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق عدة بالمملكة منها جدة. مقاطع توثق الأمطار الغزيرة:

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