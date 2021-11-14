منظمة الصحة العالمية تحذر من الارتفاع الحاد بإصابات كورونا في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات الارتفاع الحاد بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في قارة أوروبا.



وقال الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس مدير عام المنظمة إن اوروبا شهدت الأسبوع الماضي ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 2 مليون إصابة لتسجل بذلك أكبر رقم لحالات الإصابة في أسبوع منذ بدء الجائحة، فيما سجلت الوفيات حوالي 27 ألف حالة وهو ما يزيد عن نصف عدد الوفيات التي سجلت عالميا الاسبوع الماضي.

وأضاف الدكتور تيدروس في مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة في جنيف مساء أمس أن ما يحدث في اوروبا يذكر مجددا بأن اللقاح وحده لا يغنى عن باقي أدوات مواجهة الفيروس سواء غسل اليدين او ارتداء الكمامات وغير ذلك من اجراءات الوقاية، وان اللقاح يمكنه فقط الحد من دخول المستشفى أو الحد من خطورة الأعراض وحدتها والوفاة لكنه لا يمنع الانتشار، مضيفا ان استخدام مزيج من الأدوات المتاحة والتي باتت معروفة لمكافحة الفيروس هو ما يمكنه خفض عدد حالات الإصابة وإبقاء المجتمعات والاقتصادات مفتوحة.

وذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية ان التلقيح وحده لن يكون مخرجا لأي بلد من الجائحة، كما ان المسألة لن تكون في عدد المحصنين ولكن بمن حصلوا على اللقاح، وأوضح ان تحقيق غاية المنظمة الخاص بالوصول الى تلقيح 40 % من سكان كل بلد بحلول نهاية العام الجاري سيحتاج الى 550 مليون جرعة إضافية من اللقاح، مشددا انه على العالم ان يدرك أنه لا مخرج من الجائحة إلا بحل أزمة اللقاحات العالمية.