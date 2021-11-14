طرق للحفاظ على أمن هاتف أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

فيما يلي 5 إجراءات على مستخدم هاتف أندرويد اتخاذها لحمايته من الاختراق، وفق صحيفة إنديان إكسبرس.



1. إغلاق الهاتف

الحفاظ على هاتف أندرويد مغلقًا ضرورة للحفاظ على أمان هواتف أندرويد، وإذا فُقد أو سُرق الهاتف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإلغاء إغلاقه، ما يسمح بحظر بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية،

وبمحاولة تتبع الجهاز، ويعد استخدام رمز PIN أفضل طريقة لتأمين الجهاز.

2. تنزيل التطبيقات الموثوقة

يجب تنزيل التطبيقات والألعاب من مصادر موثوقة فقط، مثل متجر غوغل بلاي، متجر التطبيقات المعتمد، والأكثر أماناً.

ينطبق الأمر نفسه على تنزيل الملفات من مواقع الويب، حيث أن العديد منها موطن عدد كبير من البرامج الضارة التي يمكن للقراصنة استخدامها.

3. مكافحة الفيروسات

تسمح برنامج مكافحة الفيروسات بإصلاح مشاكل الأمان في أندرويد، مثل تحديد موقع البرامج الضارة أو الخلل.

تتضمن بعض خيارات برامج مكافحة الفيروسات التي يمكن وضعها في الاعتبار: Avast Mobile Security & Antivirus، و Norton Mobile Security

4. تحديث الهاتف

من المهم تحديث الهاتف دورياً من نظام التشغيل المتاح لتقليل مخاطر التعرض للهجوم من البرامج الضارة التي تتسلل عبر نقاط الضعف في الإصدارات القديمة من البرنامج.

5. تعطيل كلمات المرور

لتأمين الهاتفك العامل بنظام أندرويد، لا يجب السماح للتطبيقات بحفظ كلمات المرور، بسبب خطر وصول المهاجمين إلى الحسابات المسجلة.