شركة نوكيا تطلق هاتفها الذكي X100 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة نوكيا هاتفها الذكي X100 الجديد بسعر يبلغ 250 دولاراً أمريكياً.



وأوضحت الشركة الفنلندية أن هاتف الذكي X100 الجديد يدعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة، ويشتمل على شاشة قياس 67ر6 بوصة بدقة الوضوح 1080 x 2400 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتز.

وينبض بداخل الهاتف معالج كوالكوم Snapdragon 480 الحالي، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيغابايت، كما يمكن زيادة السعة التخزينية حتى واحد تيرابايت عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

وتروج الشركة لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا رباعية على الجانب الخلفي؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، وتكتفي الكاميرا واسعة الزاوية للغاية بمستشعر 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى وجود مستشعرين للماكرو والعمق بدقة 2 ميغابيكسل لكل منهما.

وتبلغ سعة البطارية 4470 مللي أمبير ساعة ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 18 وات، ويعتمد الهاتف X100 الجديد على نظام التشغيل غوغل أندرويد 11.