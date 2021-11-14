الصناعات العسكرية الإسرائيلية تشهد حدثا هو الأول من نوعه

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت الوزارة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكدت من خلالها مشاركتها في معرض دبي للطيران، للمرة الأولى في تاريخها، عبر مشاركة شركة الصناعات الأمنية "رفائيل".

انطلق، اليوم، معرض دبي للطيران 2021، الذي تستضيفه إمارة دبي، سنويا، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة في قطاعات الدفاع والفضاء والطيران، حيث تشارك إسرائيل في هذا المعرض للمرة الأولى في تاريخها.

وتشارك الصناعات الجوية الإسرائيلية بمجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الدفاعية، أهمها طائرات دون طيار، المتعلقة بمهام استخباراتية.

وتأسس معرض دبي للطيران في العام 1989، ولكن يفترض أن يشهد هذا العام أكبر مشاركة في تاريخه، حيث يشارك أكثر من 1200 عارض في المعرض، من بينهم 370 عارضا يشاركون للمرة الأولى، إضافة إلى مشاركة وفود عسكرية ومدنية من أكثر من 140 دولة.

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