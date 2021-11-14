أفيخاي أدرعي ينشر صورا لتدريبات بين المارينز الأمريكية والقوات الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما نشره أدرعي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أكد أن تلك التدريبات استمرت أسبوعين.

وقال: "هذا ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين في التدريبات المشتركة التي حاكت معارك قتالية في مناطق مفتوحة وسكنية اشتركت بها قوات المارينز الأمريكية ولوتر(وحدة مسؤولة عن محاربة الإرهاب) والتي انتهت للتو مع معنويات كبيرة في مواجهة التحديات".

وقبلها تساءل أدرعي مبديا دهشته، مما يحدث حينما تلتقي المارينز الأمريكية مع قوات النخبة من إسرائيل.

وقال: " ماذا يحصل حينما تلتقي قوات النخبة في الجيشين الإسرائيلي والأمريكي في تدريبات مشتركة؟ أتتخيلون أرض المعركة وإن كانت على صعيد مناورة حية؟ طبعًا".

وقد أعلن أدرعي عن "إجراء تمرين عسكري واسع خلال الأسبوع في منطقة الجليل الأسفل"، لافتا إلى أن التمرين سيتم إجراؤه "بمشاركة قوات احتياط وكجزء من شهر رفع الاستعداد القتالي في القيادة الشمالية".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "تم التخطيط لإجراء التمرين مسبقًا كجزء من خطة التدريبات السنوية لعام 2021".

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