الرئيس التونسي يشرف على الاحتفال بعيد الشجرة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية بموقع "فيسبوك"، قالت إن الرئيس قيس سعيد أشرف على الاحتفال بعيد الشجرة بمعهد ابن رشيق بالزهراء.

ونشرت الرئاسة التونسية صورا للرئيس قيس سعيد وهو يشارك في زراعة إحدى الشجرات.

يأتي ذلك بينما تتواصل الاحتجاجات ضد قرارات اتخذها سعيد عشية الـ25 من يونيو/ حزيران الماضي، والتي حل على أساسها الحكومة، وجمد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.

وقد انطلقت صباح اليوم الأحد من أمام محيط البرلمان بباردو، وسط العاصمة تونس، وقفة احتجاجية رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها سعيد، استجابة لدعوة من مبادرة أطلقها عدد من الأحزاب والشخصيات من ضمنهم حركة النهضة وأطلقت عليها تسمية " مبادرة مواطنون ضد الانقلاب".

وفيما ندد المحتجون بما وصفوه انقلابا على الشرعية وطالبوا بالعودة للمسار الديمقراطي واستئناف اعمال البرلمان، فقد شهدت الوقفة تمركزا امنيا مكثفا امام محيط البرلمان المجمدة اعماله، حيث وقع تركيز حواجز امنية على كل المنافذ المؤدية إليه.

يشار إلى أن التونسيين يحتفلون بالعيد الوطني للشجرة كل عام يوم الأحد الثاني من شهر نوفمبر، حيث يقومون بتنظيم حملات تشجير وندوات توعوية للمحافظة على المساحات الخضراء والنظافة والتشجيع على غراسة الأشجار والعناية بالبيئة.

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