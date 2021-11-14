السعودية توجه تحذيرا لمواطنيها بسبب الأمطار الغزيرة في المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وحذر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عبر تغريدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، من هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة، حتى الثامنة من مساء اليوم، موضحا أن هناك استمرار للحالة المطرية على مناطق مكة والمدينة وتبوك والباحة، خلال الساعات المقبلة من اليوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، محذرا من أن هذه الأمطار يمكن أن تؤدي إلى جريان السيول على مناطق مكة والمدينة وتبوك ومرتفعات منطقة الباحة.

وحذر المركز السعودي من احتمال تدني الرؤية وسط هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، في الجوف والحدود الشمالية وحائل، مشيرا إلى أن تلك الأمطار الرعدية يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

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