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مسيرة احتجاجية في تونس رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد

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دبي - محمود عبدالرازق - تأتي هذه الوقفة بدعوة أطلقها عدد من الأحزاب والشخصيات من ضمنهم حركة "النهضة" أطلقت عليها اسم "مبادرة مواطنين ضد الانقلاب".

وندد المحتجون بما وصفوه انقلابا على الشرعية وطالبوا بالعودة للمسار الديمقراطي واستئناف أعمال البرلمان.

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

  • مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

    © Sputnik . M.Gadera

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© Sputnik . M.Gadera

مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

وتشهد هذه المسيرة تمركزا أمنيا مكثفا أمام محيط البرلمان المجمدة أعماله، حيث وقع تركيز حواجز أمنية على كل المنافذ المؤدية إليه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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