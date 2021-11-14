مسؤول عسكري إسرائيلي كبير يزور الإمارات... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجنرال نوركين يزور الإمارات للمشاركة في افتتاح معرض دبي للطيران 2021، الذي انطلقت فعالياته، اليوم، بمشاركة 140 دولة حول العالم.

وأكدت الإذاعة العبرية أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي التقى بنظرائه من قادة أسلحة الجو في الإمارات والأردن وألمانيا، على هامش حضوره المعرض الدولي.

من جانبه، أفاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، بأن الجنرال عميكام نوركين، يزور الإمارات للمرة الأولى في تاريخ البلاد، منذ توقيع اتفاق السلام بين بلاده والإمارات في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول من عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، ومعها البحرين، أيضا.

وأشار أدرعي إلى أن قائد القوات الجوية الإماراتي، اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قد زار إسرائيل الشهر الماضي، خلال مشاركة بلاده في مناورات "العلم الأزرق" التي أقيمت في إسرائيل.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد شهدت، اليوم الأحد، حدثا هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، منذ نشأتها في عام 1948.

ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكدت من خلالها مشاركتها في معرض دبي للطيران، للمرة الأولى في تاريخها، عبر مشاركة شركة الصناعات الأمنية "رفائيل".

وانطلق، اليوم، معرض دبي للطيران 2021، الذي تستضيفه إمارة دبي، سنويا، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة في قطاعات الدفاع والفضاء والطيران، حيث تشارك إسرائيل في هذا المعرض للمرة الأولى في تاريخها.

وتشارك الصناعات الجوية الإسرائيلية بمجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الدفاعية، أهمها طائرات دون طيار، المتعلقة بمهام استخباراتية.

وتأسس معرض دبي للطيران في العام 1989، ولكن يفترض أن يشهد هذا العام أكبر مشاركة في تاريخه، حيث يشارك أكثر من 1200 عارض في المعرض، من بينهم 370 عارضا يشاركون للمرة الأولى، إضافة إلى مشاركة وفود عسكرية ومدنية من أكثر من 140 دولة.

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