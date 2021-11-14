لحظات اقتحام القوات الخاصة التركية لكهوف مسلحين في الجبال شمالي العراق... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع التركية، لحظات دخول القوات الخاصة لكهوف المسلحين مرورا بأنفاق ضيقة للغاية، وتمشيطها وتدميرها بحيث تصبح غير قابلة للاستخدام.

وقالت الوزارة تعليقا على الفيديو، إن القوات التركية تمكنت من دخول 163 كهفا في إطار عملية "مخلب الصاعقة"، كما "حيدت 27 إرهابيا" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وأشارت إلى ضبط كميات كبيرة من المعدات والمستلزمات التي يستخدمها المسلحون في تلك المغارات، كالأسلحة والذخيرة وأجهزة الاتصال وغيرها.

وأضافت أنه تم ضبط 57 قطعة سلاح طويلة المدى و81 سلاحا قصير المدى وآلاف من ذخيرتها.

يذكر أن البرلمان التركي، كان قد وافق الشهر الماضي، على مذكرة من الرئاسة تمدد التفويض الممنوح للحكومة من أجل شن عمليات عبر الحدود في شمال العراق وسوريا لمدة عامين آخرين.

وتنفذ تركيا عمليات عسكرية ضد مواقع "حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في شمال العراق، والتي تسببت بتوترات دبلوماسية في أكثر من مناسبة بين البلدين، شملت استدعاء بغداد السفير التركي لديها ردا على ما تعتبره انتهاكا لسيادتها.

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