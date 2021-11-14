أمير قطر يكرم السفير الروسي بالدوحة في آخر أيام عمله

دبي - محمود عبدالرازق - ومنح أمير قطر السفير الروسي "وسام الوجبة"، وذلك تكريما لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وروسيا، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما تمنى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للسفير الروسي في الدوحة، نور محمد خولوف، التوفيق في مهامه المستقبلية، والمزيد من التطور والنماء في العلاقات القطرية الروسية.

وعبر السفير نور محمد خولوف شكره وتقديره لأمير قطر وللمسؤولين في الدوحة على ما وجده من تعاون ساهم في نجاح عمله في البلاد.

وزار السفير الروسي أمير قطر في مكتبه بالديوان القطري، اليوم الأحد، للسلام عليه بالتزامن مع انتهاء عمله في الدوحة.

وتشهد السنوات الأخيرة تحسنا في العلاقات الروسية القطرية، تبدي من خلالها الدوحة اهتماما بتعزيز استثماراتها الخارجية في روسيا، والتي ترى فيها الكثير من الفوائد الاقتصادية، وما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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