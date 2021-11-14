المجلس الرئاسي الليبي يرحب بنتائج مؤتمر باريس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المجلس الرئاسي في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد، إن هذا المؤتمر يأتي في وقت مفصلي يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة، وإنهاء حالة التشرذم.

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وأكد البيان الذي أشاد بالجهود الدولية المبذولة، أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة واتخاذ كل ما هو ضروري لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وقطع الطريق على محاولات تزويرها أو الانقلاب عليها.

كما أشاد البيان بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلا أنه دعا لبذل المزيد من الجهود لتسهيل مشاركة النازحين داخليا من خلال إقامة مركز اقتراع يسهل وصولهم إليه.

ورحب البيان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة لعملها في وضع خطة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأكد البيان أهمية الجهود الدولية لمراقبة وتأمين العملية الانتخابية وتقديم الدعم الفني واللوجيستي لحمايتها. وفي الختام، أكد المجلس الرئاسية على تمسكه بجهود المصالحة الشاملة بما يحقق وحدة الصف الليبي.

كما أكد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا يوم الجمعة الماضي ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمته بصفة مشتركة، كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، على ضرورة أن تتقبل كافة الأطراف المعنية نتائج هذه الاستحقاقات، مؤكدا دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا.