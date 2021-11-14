الإصابات اليومية بكورونا تحت الـ39 ألفا والوفيات تتخطى الـ1.2 ألف بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ39 ألفا، بينما لا يزال عدد الوفيات اليومية الجديدة عند مستوى مرتفع يزيد عن 1.2 ألف حالة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 38823 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 39256 إصابة في اليوم السابق.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (3734 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3144 حالة)، ومقاطعة موسكو (2955 حالة)، ومقاطعة سامارا (1792 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 1219 حالة وفاة، مقابل قفزة غير مسبوقة بـ1241 وفاة أمس، بينما تماثل 29821 مريضا للشفاء من العدوى يوم أمس.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و70674 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 255386 حالة وفاة، وسبعة ملايين و784585 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 63.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ49%.