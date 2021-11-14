كل ما تريد معرفته حول الرجيم بدون نشويات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

"الرجيم بدون نشويات"، من أكثر أنواع الأنظمة الغذائية التدريجية، التي يبحث عنها الساعون لإنقاص وزنهم.



يركز نظام الحمية هذا على استبدال الأكلات المشتملة على النشويات كالسكريات والمكرونة والخبز، بأطعمة غنية بالبروتينات الطبيعية مثل الأسماك واللحوم والبيض.

ويرى خبراء أن نظام الحمية بدون نشويات يشبه "نظام الكيتو"، حيث يقلل نسبة الكربوهيدرات إلى أقل من 30 جراماً في اليوم، وفقاً لموقع "healthline".

ويمكن أن يساعد استبدال الكربوهيدرات بالبروتين أو الدهون على الشعور بالشبع وتناول سعرات حرارية أقل بشكل عام، مما يعزز بدوره فقدان الوزن، بحسب الموقع.

وتعزز الأنظمة الغذائية منخفضة النشويات عادةً فقدان الوزن السريع في الأسابيع القليلة الأولى بسبب الانخفاض السريع في وزن الماء، لأن كل جرام من النشويات يحتوي على ما يقرب من 3 جرامات من الماء في الجسم.

للرجيم بدون نشويات فوائد عدة منها تحسين صحة القلب، إذ يقلل من مستويات الدهون الثلاثية في الدم، كما يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد HDL، والذي يمكن أن يساعد على الحماية من أمراض القلب. ومن الفوائد أيضا تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وتقليل دهون البطن.

موقع "dietdoctor"، ذكر أن الريجم بدون نشويات يمنع تناول السكر الأبيض أو البني أو العسل أو دبس السكر، كذلك منتجات الألبان ما عدا الزبادي كامل الدسم، لا توجد في هذا النوع من الرجيم فواكه، باستثناء الليمون والليمون الحامض والتفاح والتوت وبدون فواكه مجففة.

ولا يسمح الرجيم بالأطعمة المصنوعة من الدقيق (الحبوب)، لا توجد مكرونة، أو مقرمشات، أو خبز، أو معجنات ، أو بسكويت، كما لا يسمح بالبطاطس والذرة.

ووضعت سالي فؤاد، شيف وخبيرة تغذية مصرية، جدولا للرجيم بدون نشويات، مؤكدة في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية ضرورة الالتزام به لخسارة الوزن والحصول في نفس الوقت على القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم.

4 وجبات في الريجيم بدون نشويات، في الإفطار يتم تناول "جبن خفيف مع خيار، أو خس، سلطة تونة أو جبن قريش مع قليل من زيت الزيتون"، وفي الغداء "شواء قطعة لحمة أو سلق فاصوليا من أي نوع خالي من الدهون، يليها شوربة قليلة الدسم وسلطة"، بحسب سالي.

وفي العشاء "بروتينات حيوانية من أي نوع ولكن يجب أن تكون قليلة الدسم مع خضروات سوتيه أو مسلوقة، باستثناء البطاطس أو منتجات الألبان قليلة الدسم من أي نوع، مع الخضروات المقشرة أو المسلوقة".

وقبل النوم "الزبادي مع عصر نصف ليمونة بدون إضافة السكر الأبيض ولكن يمكن إضافة سكر الدايت، يمكن استبدال الليمون بستة قطرات من فيتامين سي".