هل اتباع حمية غنية بالدهون يؤدي إلى تلف القلب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت دراسة جديدة من اتباع حمية غنية بالدهون لأنها تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتلف القلب.



وأكدت الدراسة أن الأمر يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتلف القلب، وذلك لأن هذه الحمية تؤدي إلى تنشيط مفرط لبروتين معين في القلب، والذي يصبح مدمراً بعد ذلك، وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.

وأضاف الموقع، في تقرير نشره السبت، أنه في الدراسة التي أجريت في جامعة "ريدينج"، تم تغذية الفئران بوجبات عالية الدهون إذ احتوت على 45% دهونا، و35% كربوهيدرات، و20% بروتينا، مما أدى لتضاعف مستويات الإجهاد التأكسدي داخل خلايا هذه الفئران، والذي بدوره أدى إلى تضخم القلب إلى 1.8 مرة أكبر من حجمه الطبيعي.

ونقل الموقع عن مؤلف الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة Biochemical and Biophysical Research Communications، الدكتور سنبال ناورين بهاتي قوله: "يوضح بحثنا إحدى الطرق التي يمكن أن يتسبب فيها النظام الغذائي الغني بالدهون في إلحاق الضرر بخلايا العضلات التي تتكون منها قلوبنا، إذ يبدو أن الأمر يحدث على المستوى الخلوي عندما تتغذى الفئران على نظام غني بالدهون حيث يؤدي الأمر إلى زيادة مفرطة في نشاط بروتين يسمى Nox2 وهو ما يتسبب لاحقاً في تضخم حجم خلايا القلب".

وأضاف الدكتور بهاتي: "لقد توصلنا لبعض المعلومات الأولية عن كيفية استجابة بروتين Nox2 للوجبات الغذائية، كما يؤكد بحثنا بوضوح أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون لديها القدرة على إحداث ضرر كبير للقلب".