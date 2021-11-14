مصر تلغي الرسوم المفروضة على واردات حديد التسليح ومنتجات الألومنيوم

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان، إن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

وأضاف البيان، أن القرارين يستهدفان مساندة القطاعات الإنتاجية لمواجهة الارتفاع الكبير فىأسعار الطاقة والشحن ومستلزمات الإنتاج عالميا.

وأوضح أن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي.

كما أكد البيان على حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية، خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد المصري.

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