شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتحرش بامرأة داخل منزل بالمدينة.. تحرك عاجل من الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت شرطة منطقة المدينة المنورة، ملابسات واقعة التحرش بامرأة داخل أحد المنازل، بعد تداول مقطع مصور بالواقعة. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحرش بامرأة داخل أحد المنازل، وهو مواطن، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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