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بريطانيا.. تسجبل 38351 إصابة جديدة بكورونا و157 وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

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أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 157 وفاة بكورونا امس السبت، في حين تم تسجيل 38351 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

 

وبقياس معدل الإصابات والوفيات على مدى أسبوع، تشير البيانات الرسمية إلى زيادة حالات الإصابة بنسبة 0.4 بالمئة عن الأسبوع السابق بينما انخفضت الوفيات بنسبة 7.9 بالمئة في نفس الفترة.

 

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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