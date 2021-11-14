فيروس كورونا يحصد 3 من نمور الثلوج المهددة بالانقراض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفق 3 من نمور الثلوج بسبب فيروس كورونا، في حديقة حيوانات بولاية نبراسكا الأمريكية هذا الأسبوع.



وكانت النمور راني وإيفرست وماكالو في حديقة لينكولن قد أصيبت بالفيروس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكتبت حديقة الحيوانات منشورا على صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، الجمعة، قالت فيه: "هذه الخسارة تدمي القلب، ونحن نحزن سويا".

ونقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية عن الحديقة القول، إنها لا تعلم كيف أصيبت الحيوانات بالفيروس. وقد قام الأطباء بعلاجها بالمنشطات والمضادات الحيوية، ولكن دون جدوى.

ويشار إلى أن العديد من نمور الثلوج في أنحاء البلاد أصيبت بفيروس كورونا خلال فترة الجائحة. وقامت الكثير من حدائق الحيوانات بتطعيم نسبة كبيرة من الحيوانات ضد الفيروس.

نَمِرُ الثُّلُوجِ نوعٌ ضخمٌ من السنوريَّات يستوطنُ السلاسل الجبليَّة المُمتدَّة عبر آسيا الوُسطى والجنوبيَّة.

تُصنَّفُ هذه الحيوانات من قِبل الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة على أنَّها مُهدَّدةٌ بالانقراض بدرجةٍ وُسطى، بعد أن أظهرت بعضُ الأبحاث التي أُجريت سنة 2003م أنَّ عدد الجُمهرة العالميَّة يتراوح بين 4,080 و6,590 سنوّرٍ بالغ، منها أقل من 2,500 فرد قادرٌ على التكاثر والإنجاب في البريَّة.