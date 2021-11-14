تركي الفيصل معلقا على الأحداث في لبنان: أمر مؤسف... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت قناة "العربية"، اليوم الأحد، مداخلة مع الأمير تركي الفيصل، أعرب من خلالها عن أسفه لما يحدث في لبنان، كذلك في العراق وأفغانستان، مؤكدا أن "من يدفع الثمن هو الشعب اللبناني نفسه، بما فيه الشيعة أيضا، بدعوى أنه ليس كل الشيعة اللبنانيين يرغبون في سيطرة حزب الله على البلاد".

وحول إيجاد حلول ناجعة للأزمة اللبنانية، أوضح الأمير تركي الفيصل، أنه ليس لديه أي وصفة ناجحة وراهنة للوضع في لبنان، قائلا: "لو عندي وصفة أقدر أوصفها ما تأخرت عن تقديمها، لكن الأمر راجع للشعب اللبناني نفسه".

وأشار رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق إلى أن "الهبة التي جرت في لبنان قبل جائحة كورونا ضد سيطرة حزب الله وضد الأوضاع كانت دليلا على أن الشعب اللبناني كافة يرفض تلك الأوضاع، ويريد الانتقال من مرحلة إلى أخرى".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار لبنان عبر سبوتنيك