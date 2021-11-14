الجيش العراقي يطلق عملية لملاحقة فلول "داعش" في ديالى

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان صادر عن إعلام الحشد إن هذا هو اليوم الثاني من العملية بحسب موقع "السومرية نيوز".

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وأوضح البيان أن القوات مستمرة في التقدم باتجاه أهدافها المرسومة من 8 محاور في المنطقة الواقعة بين طريق بغداد - كركوك وطريق قرة تبة في سلسلة جبال حمرين.

وأشار البيان إلى أن الهدف من العملية هو تعقب فلول تنظيم "داعش" وتدمير مخابئه.

وقبل يومين، تمكن الطيران الحربي العراقي، من تدمير 8 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة سلسة جبال حمرين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في تغريدة على "تويتر": "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات (L159) 8 ضربات في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، أسفرت عن تدمير 8 أوكار للإرهابيين، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا عن نتائج هذه الضربات".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول تنظيم "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

أعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".