كل ما تريد معرفته حول نبات القيامة.. وفوائده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت مجلة "Elle" إن الكريمات المحتوية على خلاصة نبات القيامة (Selaginella lepidophylla) تعد بمثابة سر جمال وشباب البشرة.



وأشارت المجلة المعنية بالصحة والجمال إلى أنها تعمل على ترطيب البشرة من ناحية ومحاربة الشيخوخة من ناحية أخرى.

وأكدت أن نبات القيامة يحتوي على مادة "تريهالوز"، التي تساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، ومادة "ديهيدرينات"، التي تمنح البشرة المرونة، ومن ثم تتمتع البشرة بالنضارة والليونة.

كما يحتوي نبات القيامة على مادة "جليكوسيد"، التي تساعد على محاربة التجاعيد من خلال تجديد خلايا البشرة، ومن ثم تتمتع البشرة بمظهر مشرق يشع شبابا وحيوية.

النبتة تنتمي إلى عائلة نبات الطحلب، واسمها العلمي Selaginella lepidophylla، من صحراء تشيهواهوان، في الولايات المتحدة والمكسيك.

تسمى النبتة الجافة باسم "نبتة القيامة" بسبب قدرتها على استخدام آلية التجعيد والجفاف كوسيلة للبقاء على قيد الحياة في الظروف القاحلة.

النبتة المجففة في حقيقة الأمر لا "تعود إلى الحياة"، وإنما تخرج من الحالة الخاملة الناجمة عن الجفاف الشديد.