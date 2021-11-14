لهذا السبب.. تجنب شراء الأطعمة التي تحمل هذه الكلمات على العبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفضل ما يمكن أن يفعله الإنسان لجسمه هو تزويده بالتغذية السليمة، ومن المهم تناول الطعام بشكل صحيح وتجنب الأطعمة الخاطئة أيضًا.



وفي هذا الصدد، إليك العناصر التي لا يجب عليك شراؤها من السوبر ماركت إذا كانت هذه الكلمات مكتوبة عليها، وذلك وفق موقع "timesofindia".

1- خالية من الدهون:

يعتبر كثير من الناس أن الدهون ضارة، ولكن أكدت الدراسات أن الدهون ليست ضارة كما يعتقدون، ومع ذلك يختار الكثير من الناس الأطعمة قليلة الدسم أو الخالية من الدهون.

تكمن المشكلة هنا أن الأطعمة الخالية من الدهون تحتاج إلى تعويض النكهة المفقودة منها، لذلك يضيفون المزيد من السكر والملح إلى مثل هذه الأطعمة لجعل مذاقها مقبولا، وهذا يسبب ضرراً أكثر من الدهون.

2- شراب الذرة عالي الفركتوز:

هو بديل للسكر العادي، ولكن أظهرت الدراسات أن جسم الإنسان يستقبل شراب الذرة عالي الفركتوز بشكل مختلف عن السكر، ما يتسبب في تأثير سلبي على الصحة، ويجب الحد من السكر المضاف من أي مصدر، والذي يتضمن شراب الذرة عالي الفركتوز، ويوجد غالبًا في الكورن فليكس والصلصات والمشروبات الغازية.

3- خالية من الكوليسترول:

عادة ما يتم تغليف المواد الغذائية بطريقة يتم خداع المستهلك لشرائها، يعتبر تصنيف الأطعمة على أنها "خالية من الكوليسترول" أسلوبًا تسويقيًا ولا يحمل أي مصداقية، يوجد الكوليسترول فقط في المنتجات الحيوانية ولا يمكن إزالته منه، تحتوي جميع منتجات الألبان عليه.

4- الأطعمة الخالية من السكر:

تحتوي الأطعمة الخالية من السكر على الكحول بدلاً من السكر البسيط مثل السوربيتول والإكسيليتول والمانيتول، ويمنحك كحول السكر طعمًا حلوًا ولكن لا يمتصه الجسم، ويؤدي هذا إلى إصابتك بالإسهال.

5- تقوية المناعة:

لا يوجد طعام واحد يمكنه تعزيز مناعتك، يجب على الجسم أن يتعامل مع العدوى ومسببات الأمراض بطريقته الخاصة ولن يؤثر تناول مكونات معينة على جهاز المناعة، يمكن أن يحافظ على رطوبتك، ويوفر لك الدفء، ولكن لا يوجد شيء يعزز المناعة، كل هذا مجرد دعاية لترويج للمنتج.