رجل يدخل موسوعة جينيس بـ"شجرة تثمر 5 أنواع فاكهة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رجل يدخل موسوعة جينيس بـشجرة تثمر 5 أنواع فاكهة

الأحد 14 نوفمبر 2021

الخليج 365

تمكن أسترالي من أصول عربية من دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، حيث استطاع جعل شجرة تثمر بـ5 أنواع مختلفة من الفاكهة.



وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الشاب حسام صراف، من أصل عراقي من ولاية فيكتوريا الأسترالية، قام بتطعيم شجرة بـ10 أنواع مختلفة من الفاكهة، إلا أن القائمين على موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أخبروه أنه لم يتم احتسابها جميعا على أنها أنواع مختلفة، مؤكدين نجاحه في إنتاج 5 أنواع فقط.

ولفتت إلى أن "الفاكهة التي نجح صراف في إنباتها على ذات الشجرة، تضمنت النيكتارين والدراق والخوخ والمشمش والكرز".

واعتبر صراف إنجازه تعبيرا لمفهوم "التعايش السلمي"، موضحا أن "شجرته هي تجسيد لفكرة العيش معا رغم الاختلاف باحترام في مجتمع متعدد الثقافات".

ووصل حسام إلى أستراليا عام 2009 قادما من العراق. وخلال طفولته، كانت ألبستنة جزءا منتظما من حياته في المدرسة الثانوية، حيث تعلم الطلاب التطعيم الفردي بالتين.

ومنذ انتقاله إلى شيبارتون، أصبح حسام مسؤولا متعدد الثقافات في المدرسة العامة الرئيسية بالمدينة، وهو اندماج حديث لأربع مدارس ثانوية في المنطقة.