شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤتمر الصحة» يستعرض تطبيق الإجراءات الاحترازية ومستجدات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يناقش المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عصر اليوم الأحد بشأن مستجدات كورونا، الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، والمؤشرات الوبائية، وسيتناول أيضا مستجدات اللقاح، ويستعرض أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وكذلك الإحصائيات الصحية.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، خلال المؤتمر، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في القطاع الخاص، والتحصين في القطاعين العام والخاص.