"أنصار الله" تتهم التحالف بشن غارة قتلت وأصابت 6 مدنيين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، بأن "طيران العدوان (في اشارة إلى التحالف العربي) استهدف بغارة جوية سيارة في عقبة مرخَة العليا (غرب شبوة)، ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 2 آخرين".

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ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي بشأن الغارة الجوية.

وتجدد القصف الجوي للتحالف العربي على محافظة شبوة، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد تحقيق "أنصار الله" اختراقاً ميدانياً في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمثل بسيطرة الجماعة على مركز مديريتي بَيحان وعَين وتوغل مقاتليها في مديرية عِسيلان التي تضم حقول نفط شمال غربي شبوة، وصولاً إلى مدينة النُقوب المركز التجاري لمديرية عِسيلان، إثر معارك مع الجيش اليمني أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وتسعى "أنصار الله" من هجماتها على محافظة شبوة للسيطرة على آبار النفط، ومنشأة تسييل وتصدير الغاز الطبيعي في منطقة بالحاف بمديرية رضوم جنوب شرقي شبوة، إضافة إلى محاصرة مدينة مأرب المجاورة تمهيدا لاقتحامها.

ومطلع 2015 سيطرت "أنصار الله" على محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، قبل أن تستعيد قوات الجيش اليمني مدينة عتق مركز المحافظة الغنية بالنفط، باسناد من التحالف العربي عقب إنطلاق عملياته بقيادة السعودية في 26 آذار/ مارس من العام ذاته.

وتستمر منذ 2015 معارك بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة "أنصار الله" من جهة أخرى، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى استعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعة، من بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأدت المعارك إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة، بحسب الأمم المتحدة.