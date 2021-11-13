شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي تبوك: أمطار غزيرة حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك يشمل ( الوجه، أملج، حقل، ضباء، نيوم شرما ) حتى الساعة الساعة الـ 1 صباح يوم الأحد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة مكة المكرمة ومرتفعات الباحة.

كما توقعت الأرصاد، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال فترة النهار على الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خلال فترة المساء على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل.