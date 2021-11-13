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مصر… "الطيران المدني" تشارك في معرض دبي للطيران

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "الجمهورية" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن وفد الطيران المدني ومصر للطيران غادر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الـ 17 من معرض دبي للطيران.

وتعرض "مصر للطيران" في جناحها الدعائي جهودها في مجالات الصيانة والخدمات الأرضية والتدريب.

ويعد معرض دبي للطيران من بين أهم معارض الطيران في العالم ويتم عقده كل عامين لمناقشة أحدث ما توصلت إليه تقنيات الطيران إقليميا وعالميا.

وتشارك في المعرض 148 دولة من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى الشركات والمهتمين بمجال الطيران.

© Sputnik

18 سلاح روسي يبحث العالم عنه في "معرض دبي للطيران"

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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