مصر… "الطيران المدني" تشارك في معرض دبي للطيران

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "الجمهورية" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن وفد الطيران المدني ومصر للطيران غادر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الـ 17 من معرض دبي للطيران.

وتعرض "مصر للطيران" في جناحها الدعائي جهودها في مجالات الصيانة والخدمات الأرضية والتدريب.

ويعد معرض دبي للطيران من بين أهم معارض الطيران في العالم ويتم عقده كل عامين لمناقشة أحدث ما توصلت إليه تقنيات الطيران إقليميا وعالميا.

وتشارك في المعرض 148 دولة من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى الشركات والمهتمين بمجال الطيران.

© Sputnik 18 سلاح روسي يبحث العالم عنه في "معرض دبي للطيران"

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