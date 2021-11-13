الرئيس اليمني: لن نقبل التجربة الإيرانية مهما كان الثمن

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hani Mohammed
وقال هادي إن "الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية مهما كلفه ذلك من ثمن"، مضيفا: "سيقدم اليمنيون التضحيات في سبيل خلاص شعبنا من تمرد تلك المليشيات وأعمالها العدائية والإجرامية تجاه الأبرياء ومصير الوطن".
وأثنى الرئيس اليمني على مواقف الرياض الداعمة لليمن في مختلف الظروف، مشيرا إلى أنها تقدم التضحيات والعون الإنساني والإنمائي والتنموي وتلامس واقع واحتياجات الشعب اليمني.
وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، قوات التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
وتسببت الحرب في اليمن في مقتل وإصابة مئات الآلاف كما نتج عنها عمليات نزوح واسعة وانتشار الأوبئة والأمراض.
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أكبر تبادل للأسرى في اليمن منذ بداية الحرب
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