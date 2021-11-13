يوسف الشاهد ينفي هروبه ويتوعد "مرتزقة فيسبوك"

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الشاهد، رئيس حزب "تحيا تونس، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مهاجما من قالوا إنه هرب من البلاد، وقال: "تعود نفس الجوقة لتتخبط في الكذب والافتراءات حولي وحول عائلتي. نفس الروايات الكاذبة هاو هرب، هاو حرق..".

وأضاف: "1- الذي يهرب لا يمر عبر المطار ويطبع جواز السفر من الأمن. 2-الذي يمنع من السفر هو القانون وليس الفايس بوك والإشاعات والقضايا الوهمية. 3-الناس اللي تخلص في العصابات الالكترونية، في عملية تصفية حسابات سياسية أصبحت مفضوحة".

وتابع: "هذا لن يمكنها من التغطية على فسادها وعلى القضايا الكبري".

وقال الشاهد ساخرا من منتقديه: "أخيرا المرة القادمة لما أسافر، سأقوم بإعلان وإشهار مسبق واستشارة مرتزقة الفايس بوك والحصول علي رضاها... نلتقي قريبا والقضاء بيننا".