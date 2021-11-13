الشرطة السودانية تعلن تعرض 39 من أفرادها لإصابات بالغة خلال احتجاجات الخرطوم

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقالت الشرطة السودانية في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" إن 39 فردا من عناصرها تعرضوا "لإصابات جسيمة" خلال الاحتجاجات، مضيفة أنها "استخدمت الحد الأدنى من القوة في التعامل مع المتظاهرين دون أن تلجأ إلى السلاح الناري".

وأشارت الشرطة السودانية بحسب البيان، إلى تعرض العديد من أقسام الشرطة للاعتداء من قبل المتظاهرين، لافتة إلى أن المحتجين عمدوا إلى إتلاف وحرق عربة تابعة للشرطة، وتحطيم النوافذ الزجاجية لعدد من أقسام الشرطة.

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وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، "تعرب سفارة الولايات المتحدة عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح وإصابة عشرات المتظاهرين اليوم الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية، وتدين الاستخدام المفرط للقوة".

من جانبها، أدانت السفارة الأمريكية لدى السودان استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين خرجوا اليوم في احتجاجات "مليونية 13 نوفمبر"، معربة عن أسفها لوقوع خسائر في الأرواح وإصابة عشرات المتظاهرين.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل 5 متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت اليوم في الخرطوم.

وأصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الخميس الماضي قرارا بتشكيل مجلس سيادة جديد برئاسته، وهو ما استنكرته دول غربية واعتبرته قرارا لا يتماشى مع خارطة الانتقال الديمقراطي في البلاد.