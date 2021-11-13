التحالف العربي ينشر فيديو لاستهداف أنصار الله في صرواح والبيضاء

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف أن المقاطع لاستهداف الجماعة في مناطق صرواح والبيضاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

​وقال التحالف، في بيان له أمس الجمعة إنه "نفذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صِرواح، غربي محافظة مأرب، والبيضاء، وسط البلاد".

وأكد على أن "العمليات أسفرت عن مقتل 105 إرهابيين وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية خلال 24 ساعة".

وصعد التحالف العربي من عملياته المساندة للجيش اليمني في محافظة مأرب مع إحراز جماعة الحوثيين تقدمات ميدانية في المحافظة الغنية بالنفط، إذ أعلنت الجماعة، الثلاثاء الماضي، سيطرة مقاتليها على 12 مديرية بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد من أصل 14 في المحافظة خلال العمليات العسكرية المستمرة لها للشهر التاسع توالياً ضد الجيش اليمني، والوصول إلى قرب نقطة الفَلج على مدخل مدينة مأرب.

وتمثل السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

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