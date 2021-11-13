مستشار السيسي: العدد الحقيقي للإصابات بمصر أكبر من المعلن

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها، مساء اليوم السبت، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

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وأوضح المسؤول المصري أن عدد الإصابات المعلن أقل من العدد الحقيقي لأن هناك إصابات يتم علاجها خارج مستشفيات وزارة الصحة والجامعات.

وأشار تاج الدين إلى أن الوضع في مصر لا يختلف عنه في باقي دول العالم، مؤكدا أن أعداد الإصابات والوفيات بكورونا على مستوى العالم أكبر من المعلن عنها.

وأضاف المستشار الصحي للرئيس عبد الفتاح السيسي أن: هناك دولا لم ترصد كافة الإصابات والوفيات لديها.

وأكد أن الأطباء في بلاده أصبح لديهم خبرة واسعة في علاج الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن معظم حالات الإصابة بسيطة ومتوسطة.

وقبل أيام، أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، أن بلاده دخلت ذروة الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا.

وقال تاج الدين إن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا سوف تستمر لفترة ثم تنخفض الأعداد مرة أخرى.