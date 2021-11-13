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مسؤول سعودي: رصدنا عددا كبيرا من المواقع الأثرية بالمنطقة الشرقية.. فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت قناة الإخبارية، اليوم السبت، لقاء مع الفريدة، أوضح من خلاله أن المنطقة الشرقية بها عدد كبير من المباني والمواقع الأثرية، خاصة في أواسط المدن القديمة التاريخية، سواء في الأحساء أو الخبر أو الدمام.

وأفاد خالد الفريدة أن منطقة وسط الهفوف التاريخية بالمنطقة الشرقية توصف بأنها "نقطة جذب" سياحي، حيث يوجد بها العديد من المنشآت الدينية ممثلة في المساجد والتعليمية ممثلة في المدارس، فضلا عن النسيج العمراني المميز الذي يعكس حضارة المنطقة، ويتمثل في النسيج الزخرفي أو الجصي.  

وذكر خالد الفريدة، مستشار هيئة تطوير المنطقة الشرقية ، أن قلب الأحساء النابض كان قديما ولا يزال محافظا على عدد كبير من البيوت والبراحات والسكك. 

وشدد الفريدة على أن بلاده ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتسجيل الأماكن الأثرية بالأرقام وبالتصوير الجوي، وذلك بالتنسيق بين جهات سعودية مختلفة، فضلا عن الشروع في تطوير تلك الأماكن الأثرية التي تقع بالمنطقة الشرقية السعودية، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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