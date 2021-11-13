شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نفيه.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يكشف حقيقة بيان جورج قرداحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أثار البيان المسرب عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والذي تناقلته بعض وسائل الإعلام اللبنانية ردود فعل واسعة.

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قد أصدر بياناً رد فيه بصفته وزيراً عن الوثيقة التي تم تسريبها وتداولتها مواقع إخبارية لبنانية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الوثيقة المسربة عن وزارة الإعلام، أنها ستعاقب كل من يتعرّض بالقدح والذم لرموز الدولة، بما من شأنه نشر الفوضى وتفريق وحدة الصف اللبناني، خصوصاً في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.

وأوضحت وزارة الإعلام التي يرأسها “قرداحي” في بيان، أن التعميم الذي يتم تداوله باسمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول تفعيل العمل بالفصل السادس من قانون المنشورات والمطبوعات والموجه إلى رؤساء التحرير والمديرين التنفيذيين للاعلام المرئي والمسموع عار من الصحة”.

وطلبت الوزارة من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية عدم نشر أي بيان أو تعميم منسوب لها ما لم ينشر على موقعها الرسمي أو على موقع الوكالة الوطنية للإعلام.

من جانبه علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على نشر البيان المسرب ونفيه قائلا :” الخطاب الأول يؤكد صحة الثاني بقوله أنه تعميم داخلي لا ينبغي نشره موجهًا لومه للموقع الذي نشره”.