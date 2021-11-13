وزير الخارجية السعودي: "الحوثيون" لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع، في في مقابلة مع "فرانس 24"، اليوم السبت: "لم ننسحب من اليمن ونقدم دعما لحكومته الشرعية وجيشه الوطني".

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الرياض لا يزال على الطاولة، مضيفا: "لكن الحوثيين لا يريدون الالتزام".

وقال فيصل بن فرحان إن السعودية لطالما أكدت أنها والتحالف العربي يدعمان حلا سياسيا في اليمن.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الجمعة، ترحيبها بإدراج مجلس الأمن الدولي 3 من قيادات "أنصار الله" ضمن قائمة العقوبات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

لفتت الوكالة إلى أن الخارجية السعودية جددت التأكيد على استمرارها في دعم اليمن وحكومته الشرعية إضافة إلى دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

وتدعم السعودية الحكومة المعترف بها دوليا ضمن التحالف العربي، لمساعدتها على استعادة العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها "أنصار الله" منذ سنوات.

© Sputnik أكبر تبادل للأسرى في اليمن منذ بداية الحرب

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