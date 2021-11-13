شيخ الأزهر: حريصون على تعزيز التعاون العلمي مع موسكو

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لجريدة "صوت الأزهر"، فقد أكد أحمد الطيب لدى استقبال السفير نزيه النجاري، سفير مصر الجديد لدى موسكو، اليوم السبت بمقر المشيخة، أكد حرص الأزهر على تعزيز علاقاته العلمية مع روسيا والتواصل الفعال مع الجاليات المسلمة هناك للتعرف على احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال المنح الدراسية للطلاب أو استضافة الأئمة في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريبهم على ترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال بين الجاليات المسلمة.

من جهته، أعرب سفير مصر الجديد لدى موسكو عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به الإمام الأكبر في خدمة القضايا الإسلامية والمسلمين حول العالم، مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر وموسكو والتعريف بجهود الأزهر في مجال حوار الأديان وترسيخ مفاهيم التسامح والسلام عالميا.