‏الصحة المصرية تحسم جدل نقص "سرنجات" التطعيم باللقاح المضاد لكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت الوزارة تلك الأنباء من خلال بيان رسمي، وأكدت أنه "يوجد في مصر ما يقرب من 152 مصنعا لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي، بما فيها السرنجات، والمصنعة وفقا لأعلى المعايير الطبية العالمية".

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كما شددت على "توافر مخزون آمن من السرنجات اللازمة لتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بكافة المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم".

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن نسبة المطعمين بلقاحات كورونا في المجتمع المصري ستصل إلى 70 بالمئة مع نهاية العام الحالي 2021.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قالت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن إجمالي ما تم توريده من مختلف اللقاحات حتى الآن بلغ نحو 60 مليون جرعة.

وصرح مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، الأسبوع الماضي، إن السلطات الصحية في بلاده لا تزال تدرس تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا بلقاح "فايرز"، باعتباره اللقاح الوحيد الذي أجيز تطعيم الأطفال به عالميا.

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