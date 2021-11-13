السعودية.. كائنان فطريان طليقان في أحياء الرياض.. والسلطات تتدخل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الرائد رائد المالكي، المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، بأن قواته باشرت بلاغا ورد للمركز الوطني السعودي للعمليات الأمنية، يتعلق بوجود كائنين فطريين (ظبيا فلودير) طليقَين في أحد أحياء الرياض.

وأوضح المالكي أنه تمت مباشرة البلاغ بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مشيدا بالدور المهم للمواطنين والمقيمين بشأن الإبلاغ عن الكائنين الفطريين.

وشدد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي على أن الأنظمة البيئية السعودية تمنع الاقتراب من هذه الكائنات الفطرية بالصيد، أو مطاردتها في المناطق البرية، أو حتى داخل الأحياء السكنية.

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